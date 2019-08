Faenza, divieto di transito e sosta in Largo Coppari per lavori di smontaggio di una gru

Largo Coppari, a Faenza, sarà off limits per le auto nella giornata di lunedì 5 agosto, per consentire i lavori di smontaggio di una gru edile. In tutta l’area di Largo Coppari, il parcheggio compreso fra via Nuova e viale IV Novembre, lunedì prossimo, dalle ore 8.00 alle 18.00, saranno pertanto vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli, con eventuale rimozione forzata.

Sempre in centro a Faenza, altro divieto di sosta in via Castellani, dal civico 21 al civico 23 compresi, da lunedì 5 agosto fino a venerdì 9 agosto. Il divieto, in vigore tutti i giorni dalle ore 00.00 alle 24.00, è dovuto a un cantiere per i lavori di tinteggiatura di un edificio.