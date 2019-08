Domenica 4 agosto presso la parrocchia di Santo Stefano in Casale si celebra il 75° anniversario dell’eccidio di Casale a cura dell’Anpi di Brisighella. Alle ore 11:00 è in programma la messa in ricordo delle vittime celebrata da Mons. Giorgio Biguzzi, Vescovo Emerito di Makemi. Alle ore 11:45 commemorazione dell’eccidio presso la stele alla presenza delle autorità civili, religiose, militari e dei parenti delle vittime.

Nell’occasione sarà disponibile il libro “L’eccidio dei martiri senza nome” di Claudio Visani (Ed. Pendragon).