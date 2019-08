Unione della Romagna Faentina, al via nuovo servizio di consulenza per l’orientamento scolastico e formativo

Nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina è stato avviato un nuovo servizio di consulenza per l’orientamento scolastico e formativo. Negli ultimi anni – si legge nella nota dell’Unione – scegliere il proprio percorso formativo è diventato assai complesso a causa di diversi motivi, quali l’offerta formativa vastissima e spesso poco conosciuta, la scarsa conoscenza delle proprie potenzialità e la difficoltà a riconoscere e valorizzare le proprie competenze per la costruzione di un progetto personale.

Questo nuovo servizio prevede incontri con genitori e/o ragazzi dai 12 ai 18 anni che devono scegliere la scuola superiore, o che stanno vivendo delle difficoltà nella scuola frequentata e pertanto stanno valutando altri percorsi. Attraverso gli incontri sarà possibile confrontarsi con professionisti esperti nell’ambito dell’orientamento scolastico e professionale, con l’obiettivo di facilitare una scelta consapevole per il futuro, ponendo attenzione, in particolare, ai punti di forza, motivazioni, caratteristiche e aspettative personali dei giovani.

Il percorso formativo consente inoltre l’acquisizione di strumenti utili per sostenere i genitori nel delicato compito di accompagnare la crescita dei figli, prevenendo quei problemi comuni che, nel tempo, possono compromettere il benessere del sistema familiare. Le consulenze orientative sono gratuite e si effettuano su appuntamento presso la sede del Centro per le famiglie dell’Unione della Romagna Faentina. Per appuntamento contattare il Centro per le famiglie, in via San Giovanni Bosco 1, a Faenza (tel. 0546 691871/691816; e-mail: informafamiglie@romagnafaentina.it).