Faenza, visita guidata serale a Palazzo Milzetti alla scoperta delle volte decorate

La sera di martedì 6 agosto Palazzo Milzetti propone la visita guidata Un occhio alle volte decorate ed uno alla volta celeste. La visione del Cosmo e della Terra dall’antichità ai giorni nostri. Ci si soffermerà sulle volte decorate, con una particolare attenzione ai riferimenti celesti e all’evoluzione nel tempo dei sistemi e delle teorie astronomiche. Dal Tempio di Apollo, al boudoir, alla biblioteca, verranno svelate credenze, miti, allusioni e personificazioni, in un’aura di mistero, tra sogno e realtà.

Visita guidata inclusa nel prezzo del biglietto, fino ad esaurimento posti disponibili.

Per informazioni: Palazzo Milzetti, Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna Via Tonducci, 15 – Faenza (Ra). Tel. 0546/26493; email pm-ero.pamilzetti-ra@beniculturali.it – www.palazzomilzetti.jimdo.com – www.facebook.com/Palazzo-Milzetti- Museo-dellEtà-Neoclassica-in-Romagna.