Calici sotto i tre colli. Brisighella si trasforma in una cantina a cielo aperto per la notte di San Lorenzo

Sabato 10 agosto, a Brisighella, va in scena “Calici sotto i tre colli”, con il borgo medioevale che nella notte di San Lorenzo si trasforma in una cantina a cielo aperto, dove oltre alla musica si possono gustare buon cibo da strada e calici delle migliori produzioni vinicole delle colline di Brisighella.

In occasione dell’evento sono programmate diverse modifiche alla viabilità. Sabato, dalle ore 15.00 alle 24.00, saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli in piazza Carducci, via Porta Fiorentina (da via delle Volte a piazza Carducci) e via Baccarini (da via Ugonia a piazza Carducci).

Inoltre, sempre dalle ore 15.00 alle 24.00, divieto di sosta in piazza Marconi, via Naldi, via Porta Fiorentina e via Roma (da piazza Carducci alla piazzetta IV Novembre).

Infine, dalle 18.00 alle 24.00, divieto di transito in via Metelli, dal civico 1 fino al civico 7, nella piazzetta Porta Gabalo, in piazza Marconi, via Naldi e via Porta Fiorentina.