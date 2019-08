Casola Valsenio: Note sotto le stelle, ricordando Lucio Dalla, alla Rocca di Monte Battaglia

Un evento speciale, che cade in una notte speciale, quella di S.Lorenzo dedicata alle stelle cadenti e ai desideri. Sabato 10 agosto alle ore 21 a 700 metri di altezza, nella storica location della Rocca di Monte Battaglia, un bellissimo omaggio ad uno degli artisti più significativi del panorama musicale italiano, il grande Lucio Dalla, a sette anni dalla sua morte.

Il polistrumentista e cantante cesenate Enrico Farnedi, accompagnato da Lorenzo Gasperoni e Mauro Gazzoni, darà vita ad uno spettacolo/concerto “Al centro della confusione” completamente dedicato alle canzoni dell’artista bolognese.

Ingresso offerta libera. Per partecipare all’evento e nel rispetto della nuove normative in materia di sicurezza dei pubblici eventi, la capienza al concerto sarà limitata e sarà possibile l’accesso in auto a Monte Battaglia solo per un numero limitato di autovetture. Raggiunta la capienza consentita l’accesso da Via Monte Battaglia verrà chiuso e sarà possibile raggiungere il luogo di spettacolo presso la Rocca di Monte Battaglia solo a piedi. Per chi volesse cenare durante la serata sarà attivo il punto ristoro tutto romagnolo con pizza fritta, piadina, ciambella e sangiovese a cura dei volontari dell’ANPI – div. Casola Valsenio – Centro di documentazione sulla Guerra di Liberazione.

“Casola è una Favola” è una manifestazione del Comune di Casola Valsenio diretta ed organizzata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, in collaborazione con: Pro Loco Casola Valsenio, A.N.P.I di Casola Valsenio, IF Imola Faenza tourism company, Unione della Romagna Faentina, Il Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni, Fondazione Casa di Oriani, Scuola di Musica di Casola Valsenio. Con il contributo della Regione Emilia- Romagna e del Mibac e con il patrocinio di Unima Italia, Italia Festival e ATF.

Programma completo su FB Casola è una Favola e sul sito www.teatrodeldrago.it e www.casolaromatica.it. Informazioni e prenotazioni: cell. 392-6664211