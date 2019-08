Faenza, il concerto del duo acustico Sara & Rosty chiude la rassegna SaleSound

Martedì 13 agosto si chiude al complesso ex Salesiani di Faenza la rassegna musicale SaleSound, a cura dei giovani musicisti della scuola “G. Sarti” con la direzione artistica di Damiano Drei. Dalle 20.30 a e-workafè e nello sfondo alberato della corte interna del Complesso si esibirà il duo acustico Sara & Rosty.

Il duo è composto da Sara Zannoni alla voce e Simone Rostellato alla chitarra. Nel corso del concerto proporrà un repertorio che spazia dall’italiano ai classici del pop internazionale, aggiungendo un pizzico di blues e funk.

Durante la serata saranno inoltre esposte le opere create con il Progetto MozArt. Per l’occasione si potranno ammirare le opere di Aleksey Bassi e di Emma Ricci, rispettivamente dal titolo “See the Sound” e “Sangue alla testa”. La prima è un’installazione in cui suoni e animazioni grafiche si fondono per creare un oggetto estetico multisensoriale. La seconda è invece un video con un mosaico di occhi che si muovono indipendentemente uno dall’altro.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani è su via Mura Diamante Torelli 67, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales.