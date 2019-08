Faenza, arriva Ferragosto sotto le Stelle con la musica del “Trio Italiano”

A Faenza oggi, mercoledì 14 agosto, a partire dalle ore 20, torna il tradizionale Ferragosto sotto le Stelle, l’appuntamento in musica coi faentini rimasti in città in Piazza Nenni, già della Molinella a Faenza.

Appuntamento con il Trio Italiano guidato dalla voce di Gaetano Barbarito, storico gruppo faentino ai quali si aggiungono Paolo Giovannini alla chitarra e Raffaele Montanari al basso per festeggiare i 30 anni di attività e che farà ballare la piazza con il suo ricco repertorio di musica leggera italiana. Quest’anno il Trio Italiano si esibirà con diversi artisti per arricchire una serata che si preannuncia come al solito ricca di ospiti e sorprese grazie alla presentazione del quarto cd della band che, oramai con al seguito il quarto uomo del Trio Italiano, il batterista Daniele Cico Cicognani, storico drummer dei Devils, presenta nuovi brani e nuove canzoni imperdibili.

Organizza Materiali Musicali insieme alla Casa della Musica con il sostegno del Comune di Faenza e la partnership di Credito Cooperativo Ravennate e Forlivese e Imolese, Tipografia Valgimigli, Halnet, MagNews Diennea, Moreno Motor Company, Pizza Casa, Reclame, Linus Jazz e B & C.

Ingresso libero e aperto a tutti. In caso di maltempo l’evento slitterà a martedì 27 agosto.

Per informazioni: tel. 0546.646012