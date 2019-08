Incendio Lotras Faenza: attivato servizio per smaltire i rifiuti caduti dal cielo provenienti dal rogo 

A seguito dell’incendio che il 9 si è sviluppato nel magazzino della Lotras System (in via Deruta), dal Comune di Faenza fanno sapere che è attivo da questa mattina un nuovo servizio temporaneo per smaltire correttamente i rifiuti e i frammenti bruciati dispersi nell’aria dall’incendio e ricaduti a terra in questi giorni su alcune aree della città pubbliche e private.

Viste le segnalazioni raccolte in questi giorni sulla presenza di alcuni materiali insoliti in aree private come giardini, cortili, terrazzi e balconi, l’Amministrazione comunale in collaborazione con Hera s.p.a., ha attivato un servizio ad hoc per i cittadini.

A partire da oggi saranno quindi a disposizione due nuovi contenitori presso il Centro di Raccolta di Via Righi (Stazione ecologica), dedicati al conferimento di eventuali materiali provenienti dall’incendio e ricaduti in area pubblica e privata. Un contenitore sarà dedicato a lana di vetro e lana di roccia, mentre l’altro a materiale plastico bruciato.

I cittadini, fino al 30 settembre 2019, potranno quindi portare al Centro di Raccolta di via Righi (stazione ecologica), negli orari di apertura dello stesso, tali rifiuti, avendo cura di raccoglierli con un paio di guanti e riporli in un sacco di plastica o altro involucro idoneo.