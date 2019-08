Si parte: lunedì 19 agosto inizia la nuova stagione della Rekico Faenza

Con le ambizioni di sempre e tanto entusiasmo, la Rekico Faenza si prepara ad iniziare la sua quinta stagione consecutiva in serie B. Lunedì 19 agosto la squadra sosterrà il primo allenamento agli ordini di coach Massimo Friso e di Claudio Agresti, unico suo vice nella prossima stagione. Da settembre infatti Emanuele Belosi si dedicherà completamente alla Raggisolaris Academy e alla crescita dei ragazzi delle giovanili, potendo mettere al loro servizio tutta la sua esperienza maturata in tanti anni sui campi.

Da lunedì il programma di lavoro della Rekico prevederà due sedute giornaliere nel primo mese della stagione: la mattina sarà di scena al parco di Punta degli Orti e alla palestra Jlab con il preparatore fisico Francesco Marabini per lavorare sui muscoli e sulla tenuta atletica, e alla sera al PalaCattani, dove si dedicherà alla pallacanestro e alla tattica. Da lunedì 26 invece partirà la campagna abbonamenti: questi i prezzi e le info http://www.raggisolaris.it/pro/2019/08/07/campagna-abbonamenti-rekico-19-20/

Anche coach Friso non vede l’ora di iniziare la sua seconda avventura alla Rekico. “Per prima cosa dovrò capire l’attitudine al lavoro del gruppo – sottolinea -, la qualità più importante per poter crescere e migliore giorno dopo giorno. Con lo spirito di sacrificio e lavorando nella stessa direzione, riusciremo a trovare in tempi brevi la coesione del gruppo ed è il nostro primo obiettivo per arrivare pronti all’esordio in campionato di domenica 29 settembre con Porto Sant’Elpidio, match casalingo in cui ritroveremo i nostri tifosi.

Abbiamo allestito una squadra giovane e questa dovrà essere uno dei nostri punti di forza, perché avremo maturità fisica ed entusiasmo, mentre l’esperienza la acquisiremo poi sul campo. Nel roster ci sono molti giocatori intercambiabili che possono garantire alta intensità in attacco e in difesa per tutti i quaranta minuti ed infatti il nostro gioco dovrà essere basato sul contropiede e la velocità. Uno dei punti di forza sarà Bruni, esperto ‘playmaker quarterback’, ovvero in grado di passare il pallone in ogni parte del campo, caratteristica che ci consentirà di avere ampie varianti di gioco in fase offensiva, mettendo i compagni nelle migliori condizioni. Rispetto allo scorso anno, siamo più forti fisicamente e così avremo più soluzioni d’attacco nell’area pitturata, anche se fondamentali saranno ancora gli esterni che dovranno sfruttare le loro attitudini a tirare da tre.

In queste sei settimane di preparazione dovremo concentrarci sul lavoro ed infatti in calendario ci saranno cinque amichevoli, quasi tutte di sabato proprio per valutare il lavoro svolto nei cinque giorni precedenti e come procede la crescita del gruppo. Spesso mi è capitato di allenare squadre con tanti nuovi giocatori e dare più spazio agli allenamenti che alle amichevoli, credo sia il modo migliore per prepararsi al campionato”.

IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

– Sabato 31 agosto. Ore 18.30 al PalaCattani: Rekico – Unieuro Forlì (serie A2);

– sabato 7 settembre. Ore 18.30 (orario da confermare) a San Lazzaro: Cento – Rekico;

– sabato 14 settembre. Ore 17 (orario da confermare a Rimini: Rimini – Rekico;

– mercoledì 18 settembre. Ore 18.30 al PalaCattani: Rekico – Ozzano;

– sabato 21 settembre: ore 18.30 al PalaCattani: Rekico – Rimini.

IL ROSTER DELLA REKICO

PLAYMAKER: Giovanni Bruni (1981, da HSC Roma, serie B); Michele Rubbini (1999, da OraSì Ravenna, serie A2), Nicola Marabini (2002, dalle giovanili), Matteo Petrini (2000, dalle giovanili).

GUARDIE: Nicola Calabrese (2001, da Andrea Costa Imola serie A2), Francesco Oboe (2000, da Tezenis Verona serie A2), Mattia Zampa (1999, confermato), Mattia Mazzotti (2003, dalle giovanili), Luca Samorì (2001, dalle giovanili).

ALI: Matteo Santucci (1999, da Tiber Roma serie B), Giorgio Sgobba (1,98 , confermato), Amedeo Tiberti (2000, da Moncalieri serie C Gold Piemonte), Qi Wang (2002, dale giovanili).

CENTRI: Dimitri Klyuchnyk (1994, 2, da Sinermatic Ozzano serie B), Edoardo Tiberti (1997, da Treviglio serie A2).

ALLENATORE: Massimo Friso.

VICE ALLENATORE : Claudio Agresti.