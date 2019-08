Tennis Club Faenza verso la terza stagione in A1 Femminile: “Puntiamo sulla forza del gruppo”

Il Tennis Club Faenza ha ufficializzato la propria squadra in vista della prossima Serie A1 Femminile, in programma dal 13 ottobre. Per il terzo anno consecutivo il club manfredo parteciperà al massimo campionato nazionale, che vedrà come sempre ai nastri di partenza otto formazioni: le altre sette saranno Beinasco campione d’Italia in carica, Genova, Lucca, Prato, Parioli Roma, Lumezzane e Siena.

Le cinque ragazze che comporranno la squadra faentina sono le confermate Camilla Scala (2.1, 25 anni, vivaio), Alice Balducci (2.2, 32 anni), Agnese Zucchini (2.4, 36 anni), Chiara Arcangeli (2.5, 22 anni, vivaio) e la rientrante Alessia Ercolino (2.6, 22 anni, vivaio). Rispetto all’anno scorso mancheranno la venezuelana Andrea Gamiz, accasatasi a Casale Monferrato in Serie A2, e Giulia Pasini, passata al Tc Viserba in Serie C.

«Quest’anno ripartiamo con un team più allineato alle nostre possibilità e più attinente alle nostre caratteristiche, puntando sulleragazze cresciute nel nostro circolo e sulla forza del nostro gruppo storico – analizza il direttore sportivo Giancarlo Sabbatani -Chiaramente faremo leva su Scala, che è la nostra punta di diamante in relazione alla classifica. Poi potremo contare come sempre sull’esperienza di Balducci e Zucchini, che ci aiuteranno ad affrontare un campionato sempre più difficile e competitivo, con le giovani del vivaio Arcangeli ed Ercolino pronte a dare il loro prezioso contributo. Dovremo scontrarci consquadre molto attrezzate (molte hanno tesserato due o anche tre straniere)e circoli con disponibilità più elevate, tuttavia credo che potremofare un campionato onorevole».

Il capitano Mirko Sangiorgi siederà per il decimo anno sulla panchina faentina: «Siamo consapevoli chein questa stagione il livello dell’A1 sarà veramente alto, ancor più dell’anno scorso, almeno sulla carta – dice il maestro – Credo chela salvezza possa essere davvero il massimo dei nostri obiettivi. Punteremo sull’unità del nostrogruppo, che ha sempre ottenuto il massimo dei risultati possibili».

La squadra che metterà in campo il Tennis Club Faenza è tutto sommato la stessa che ha sfiorato lo scudetto nel 2017, al suo esordio da matricola nel massimo campionato. L’anno scorso è arrivata una salvezza meritata, nei playout contro Casale Monferrato. Queste le date della prossima Serie A1. Fase a gironi: 13-20-27ottobre, 1-3-17 novembre. Semifinali playoff e playout: 24 novembre, 1 dicembre. Finale scudetto: 7-8 dicembre.