Torna Un racconto in pentagramma. Il concorso letterario in 5 righe

Torna anche quest’anno al MEI25 il concorso letterario in 5 righe, “Un racconto in pentagramma”, realizzato da Musicacademy. Tema scelto è “Quella volta al concerto” sempre riferito all’argomento musicale.

La premiazione avverrà in occasione dell’edizione 2019 del MEI, in programma dal 4 al 6 ottobre 2019 a Faenza,

Regolamento

1. Il concorso è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, purché di età pari o superiore ai 14 anni alla data del 15/09/19.

2. La partecipazione al concorso è gratuita

3. Per la partecipazione dei minorenni è necessaria l’autorizzazione di uno dei genitori o di chi esercita la potestà parentale, esplicitata compilando il modulo di iscrizione al concorso.

4. Ogni autore può partecipare con un solo racconto originale, inedito (sia su carta che su web) e in lingua italiana.

5. Non si accettano opere anonime o il cui autore sia indicato con uno pseudonimo o nome d’arte.

6. Gli elaborati devono pervenire esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo info@musicacademy.it. Essi devono essere inviati come file allegati ad una e-mail avente come oggetto “Un racconto in pentagramma” e come testo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo email dell’autore. Gli autori sono tenuti a inviare in allegato anche il modulo di iscrizione al concorso debitamente compilato (da richiedere all’organizzazione nel caso non sia disponibile su web). Non si dara alcun avviso di ricezione. Si prega di evitare doppi invii.

7. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di errata o mancata ricezione della documentazione di iscrizione, dovuta alla trasmissione con qualsiasi mezzo e per qualsiasi motivazione.

8. Il tema dei racconti è: “Quella volta al concerto”.

9. I racconti e il modulo di iscrizione devono pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 15 settembre 2019.

10. Il testo non deve superare il limite massimo di 5 righe, pena di esclusione. Il testo deve essere:

Per ulteriori informazioni e dettagli: Un racconto in pentagramma 2019