Gli atleti della Carchidio Strocchi di Faenza pronti per la sfida mondiale ad Arco di Trento

I Mondiali giovanili di arrampicata sportiva quest’anno si disputeranno in Italia ad Arco (TN), su quelle pareti che hanno visto più volte i ragazzi della Carchidio Strocchi di Faenza gareggiare nelle competizioni nazionali. Questa volta le difficoltà saranno maggiori, considerata la rosa delle giovani promesse provenienti da ogni parte del mondo.

Un ottimo motivo per acquisire esperienza in vista delle olimpiadi, non quelle di Tokyo, troppo vicine data l’età, ma le prossime di Parigi del 2024. Le gare inizieranno mercoledì 21 agosto e oltre ai tecnici della Nazionale, Aldo Reggi e Stanislao Zama, saranno presenti ben cinque campioni faentini, quattro per la Speed e uno per la Lead.

Giovanni Placci (Junior): Lead – 2° ai campionati italiani 2019, 1° nel 2018.

Gabriele Randi (Junior): Speed – 3° ai campionati italiani 2019, 1° nel 2018.

Giulia Randi (Youth A): Speed – 2a ai campionati italiani 2019.

Erica Piscopo (Youth A): Speed – 3a ai campionati italiani 2019, 1a nel 2018.

Marco Rontini (Youth B): Speed – 2° ai campionati italiani 2019, 2° in Coppa Europa 2019.