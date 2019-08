Secondo le previsioni di Arpae E-R, per la giornata di oggi, mercoledì 21 agosto, è prevista una lieve flessione delle temperature: massime con valori compresi tra 29 e 33 gradi. Cielo irregolarmente nuvoloso, per nubi alte e stratificate, con alternanza di rasserenamenti. Nel pomeriggio formazione di addensamenti con possibilità di locali fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità, più probabili sulle province centro-occidentali.

Venti: deboli, prevalentemente orientali con rinforzi sul mare. Possibilità di raffiche di forte intensità associate ai temporali. Mare: poco mosso al mattino, mosso dalle ore pomeridiane.

Anche la giornata di domani, giovedì 22 agosto, non sarà particolarmente calda, anzi sempre secondo Arpae E-R, le temperature saranno ulteriormente in calo con possibili rovesci temporaleschi: minime comprese tra 21 e 26 gradi, massime in flessione con valori compresi tra 28/31 gradi.

Stato del tempo: nuvolosità variabile, con possibilità di fenomeni temporaleschi anche di forte intensità, più probabili sul settore centro-orientale e nel corso del pomeriggio sui rilievi. Venti: deboli prevalentemente orientali o nord-orientali. Mare: inizialmente mosso con moto ondoso in attenuazione dalle ore pomeridiane.