Faenza. Lavori alla rete del gas in Via San Bernardo dal 23 al 31 agosto prossimi

Apre domani in via San Bernardo, a Faenza, il cantiere per i lavori di estensione, potenziamento e manutenzione della rete del gas in quell’area.

In concomitanza con l’intervento sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Dal 23 al 31 agosto prossimi in via San Bernardo, dall’intersezione con corso Saffi fino a via Zauli, saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.

Il traffico diretto a via Sant’Ippolito sarà pertanto indirizzato sulla via Anconetano.

Nella via San Bernardo i residenti potranno circolare, in doppio senso di marcia, nel tratto compreso dall’intersezione con via Zauli all’angolo di piazza Giangrandi.

Anche in via Zauli i soli residenti potranno circolare in doppio senso di marcia.

Durante i lavori, eseguiti dalla ditta Veronese Impianti di Este (Padova), il transito sarà sempre consentito a pedoni e velocipedi condotti a mano.