Gas tossici. Abilitazione all’impiego in attività lavorative. In autunno una sessione di esami presso l’Ausl di Bologna

Nel periodo ottobre-novembre 2019 presso l’Azienda Usl di Bologna (via Gramsci 12) si terrà una sessione di esami per conseguire l’abilitazione all’impiego dei gas tossici in attività lavorative.

Tutti i residenti nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina – Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo – interessati a partecipare, devono presentare domanda di ammissione agli esami entro il 15 settembre prossimo.

La domanda – in bollo da 16 euro – va indirizzata al Servizio Sportello unico per le attività produttive del proprio Comune di residenza oppure alla sede dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Faenza (piazza Rampi 7).

I moduli di domanda sono disponibili presso gli stessi Servizi.

La documentazione dovrà, inoltre, essere corredata da due fotografie formato tessera, firmate dall’interessato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio – Servizio Sportello unico per le attività produttive, in piazza Rampi 7 a Faenza (tel. 0546 691296/691267 – indirizzo pec: pec@cert.romagnafaentina.it).