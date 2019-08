Faenza calcio, buon galoppo in attesa del derby di Coppa: superato 4 a 1 il Classe

Una buona partita e una iniezione di fiducia per il Faenza calcio che ha vinto 4-1 in trasferta sul campo del Classe. La squadra biancoazzurra è andata in vantaggio e raddoppiato con il difensore centrale Gabrielli, abile a finalizzare in gol due calci d’angolo battuti da Selleri.

Il terzo gol è stato firmato da Cisterni, con un gran tiro al volo, e ha firmato la quaterna Pietro Lanzoni con una botta dal limite dell’area che ha spedito il pallone all’incrocio dei pali. Saw ha segnato per il Classe la rete della bandiera.

Soddisfatto del lavoro svolto il mister Alessandro Moregola che dice: “Sono contento della grande disponibilità dimostrata dai ragazzi a trovare l’intesa giusta sul campo e fuori. E’ un gruppo completamente nuovo e quindi servono tempo e lavoro per trovare l’amalgama e le migliori soluzioni di gioco. Il match di domenica, con un avversario forte, sarà un test importante anche sotto questo aspetto”.

A 15 giorni dall’inizio della preparazione, il Faenza calcio ha dimostrato una discreta condizione in vista della prima gara ufficiale, domenica 25 agosto (ore 16.30) allo stadio “Bruno Neri” contro lo Sparta a Castel Bolognese in un derby che si ripeterà nel campionato di Promozione.

Avversario non facile perché lo Sparta, squadra reduce da un ottimo campionato di Promozione, si è rafforzata con l’arrivo dell’attaccante Conti (già capocannoniere con il Reda) oltre che del portiere Bentivoglio e dell’esperto Mordini, entrambi ex faentini come il centrocampista Bentini.