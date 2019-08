Faenza. Viaggio nel tempo a ritmo di musica con il duo Folies al Complesso ex Salesiani

Martedì 27 agosto nuovo appuntamento musicale al Complesso ex Salesiani di Faenza. Dalle 21 la chiesa ospita infatti il concerto del Duo Folies, che condurrà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i luoghi, il tempo e gli stili di diverse epoche, dal Primo Barocco fino ai nostri giorni, attingendo a temi popolari, canzoni o danze.

Il Duo Folies, composto da Lidia Giussani al flauto dolce e Luca Lucini alla chitarra, proporrà temi della tradizione anglosassone del XVI-XVII secolo, la scrittura di Georg Friedrich Haendel, che fu amico e estimatore di Arcangelo Corelli, del quale verrà proposta La Follia. A proposito di compositori italiani, è in programma la musica di compositore Matteo Falloni (1969) con una Suite basata su temi originali che si sviluppano sugli stilemi della musica popolare bretone. Poi ci si sposta idealmente in Ungheria con tre danze popolari di Béla Bartòk e di nuovo in Spagna con Fernando Sor e le sue Variazioni su un tema di Mozart.

Lidia Giussani è nata a Faido (Svizzera), dopo la maturità ottiene il Bachelor of Arts Supsi (1990) con una tesi in musica “L’album dell’orchestra sinfonica” e di seguito il certificato di idoneità per l’insegnamento della musica nelle scuole elementari. Si diploma in clarinetto con il professor Sergio Del Mastro presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Prosegue poi gli studi in flauto dolce e musica antica con il professor Daniele Bragetti e il professor Diego Fratelli all’Accademia Internazionale della Musica di Milano. Si è esibita con l’ensemble “Consonanze Armoniche” e con il gruppo da camera “Ensemble Courante”, di cui è fondatore e membro, in numerosi festival di musica antica. Suona in duo con il chitarrista Luca Lucini e collabora al progetto artistico “Musica e Pittura del ‘400 nel Ticino”. È stata insegnante di musica presso lo “Studio Mozart” di Desenzano del Garda e direttore dell’Accademia Musicale “Donald Swann” di Lugano, oltre a direttore artistico della Rassegna Organistica Leventinese (Svizzera) e attualmente delle Matinées Musicali Aulos di Lugano. È inoltre direttore del coro Cantores Mariae e Pueri Cantores I Domìni presso il Duomo di Salò. È docente di musica presso il liceo “Enrico Medi” di Salò e insegna flauto dolce presso l’Accademia di musica San Carlo.

Luca Lucini nasce a Salò nel 1971 e inizia studiare chitarra classica all’età di otto anni. Si perfeziona con i maestri Giampaolo Bandini e Giovanni Puddu, successivamente segue varie Master class con musicisti come Paolo Pegoraro, Aniello Desiderio, Alvaro Pierri, Tilmann Hoppstock, Oscar Ghiglia e il Trio di Parma. Vincitore di numerosi concorsi, è impegnato concertisticamente sia come solista che in formazioni cameristiche, collaborando con diversi musicisti. Si è esibito sia in Europa che in America, Australia e Asia, suonando in prestigiose Rassegne concertistiche come la LXVII stagione del Maggio musicale fiorentino, stagione cameristica 2005-2006 della Tokyo City Philarmonica Orchestra, Festival Internacional de Guitarra di Durango in Messico, Malta arts Festival 2013, “weekend mozartiani” di Ravello, Festival de Radio France et Montpellier, Surgut (Siberia) International music Festival, Festival Internazionale della chitarra “Nicolò Paganini” di Parma. Collabora con il famoso poeta e sceneggiatore Tonino Guerra nella registrazione del film documentario “Viaggio luminoso di una vita”. Chitarra solista nella colonna sonora del film “Romeo & Juliet” prodotto dalla Rai su colonna sonora di Andrea Guerra. È direttore artistico della rassegna “Pomeriggi musicali di Salò” e docente di chitarra presso il Conservatorio di Trapani.

Il concerto è organizzato dalla scuola di musica comunale “Giuseppe Sarti” in collaborazione con Faventia Sales. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it.

L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani è su via Mura Diamante Torelli 67, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1.