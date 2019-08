Arte, musica e spettacolo: continua il festival culturale alla Cava Marana di Brisighella

Dopo il successo della serata di sabato scorso scorso con Ivano Marescotti ritorna con un programma d’eccezione il festival “I suoni… le parole…Un simposio informale tra le pietre di Luna” nella Cava Marana a Brisighella.

La formula è ormai acclarata: esposizione di opere d’arte, concerti, interviste a personalità di spicco e spettacoli di teatro, in una location che si esalta al calar del Sole: un antro scavato nel gesso di un centinaio di metri che termina come un punto focale in un lago sotterraneo, una sorta di anfiteatro naturale con un’acustica unica.

Domani, sabato 31 agosto ore 21:00, si terrà “Cantautori nel 2020”: Giordano Sangiorgi, riferimento patron del Meeting Etichette Indipendenti, intervista il cantautore romagnolo Lorenzo Kruger. Il Duo Bellavista-Soglia suonerà in un climax che culminerà nella jam session finale: una serata dedicata alla Bella musica e ai nuovi scenari della canzone d’autore (Composizioni di Paolo Conte, Lorenzo Kruger, U. Bindi,D.Bowie, J Brel).

Espone, nello spazio Arte interno alla grotta, un artista dello studio UNICA.

Le serate sono a ingresso libero grazie al patrocinio del Parco della Vena del Gesso Romagnola, dell’Amministrazione Comunale di Brisighella,della Fondazione La Memoria storica di Brisighella “ I Naldi – Gli Spada”e di alcuni sponsor privati tra i quali Banca di Credito Cooperativo,IF Imola-Faenza,La Corte dei Mori,Mokador e Assicurazioni Babini

L’Antro delle Pietre di Luna, conosciuto anche come Cava Marana si trova a circa due chilometri da Brisighella lungo la strada che porta a Riolo Terme, in prossimità della Grotta Tanaccia. La temperatura all’interno è di circa 18-20 gradi, pertanto si consiglia un abbigliamento adeguato. L’anfiteatro naturale si raggiunge facilmente e non sono presenti barriere architettoniche, la peculiarità del luogo garantisce un’acustica eccezionale e la possibilità di assistere allo spettacolo anche in caso di pioggia. Non sono disponibili posti a sedere, quindi si consiglia di portare cuscini,sedie,scranni,amache…

INFO

email e telefono: raffaellobellavista@gmail.com cell.3478840670