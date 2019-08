Il Faenza saluta la Coppa Italia: biancazzurri sconfitti a Russi (1-2)

La squadra biancazzurra è stata infatti sconfitta 1-2 a Russi, ambiziosa e attrezzata compagine che l’11 settembre si giocherà il passaggio del turno sul campo dello Sparta Castel Bolognese. Peccato perché il Faenza, come nella prima partita con lo Sparta, avrebbe potuto ottenere un risultato diverso.

Con il Russi il match è iniziato con ritmi sostenuti e dopo qualche azione da entrambe le parti, l’arancione Rava sugli sviluppi di un calcio d’angolo si ritrovava la palla tra i piedi sulla tre-quarti e lasciava partire un tiro molto forte che sorprendeva Ravagli per l’1-0. Sulla spinta del gol di vantaggio i falchetti cercavano il raddoppio che arrivava a inizio secondo tempo con l’ex Salomone mettendo in rete sulla respinta corta del portiere biancoazzurro in uscita.

Da questo momento a fare la partita è stato il Faenza, penalizzato in precedenza da una decisione arbitrale discutibile per fallo in attacco con l’annullamento di un gol a Cisterni apparso regolare.

Ad accorciare le distanze è stato Errani con un bel tiro su punizione che non ha dato scampo al portiere arancione Bartolini. Al Faenza è stato poi negato un rigore per un evidente fallo di mano in area. Una sconfitta quindi che sta stretta al Faenza che però serve per crescere e concentrarsi ora sul campionato, molto competitivo e difficile, al via domenica 1 settembre.

Il tabellino della partita

Russi 2 – Faenza 1

RUSSI: Bartolini, Rava, Martini, Fantinelli, Caidi, Vasumini, Ferretti, Gualandi, Salomone, Fabbi, Ekeira. A disp. Casadio, Rotondi, Bolognesi, Magnani, Zoli, Bara, Papa, Troncossi, Nardini. All. Candeloro.

FAENZA: Ravagli, Albonetti, Venturelli, Gabrielli, Errani, Spada, Bertoni, Missiroli, Cisterni, P. Lanzoni, Chiarini. A disp. Tassinari, D. Franceschini, Roselli, Selleri, M. Galatanu, L. Franceschini, G. Lanzoni, Salazar, A. Galatanu. All. Moregola.

ARBITRO: Gjinaj di Cesena.

RETI: 11’ pt Rava (R), 11’ st Salomone (R), 15’ st Errani (F).