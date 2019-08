“Tempo liquido”. Inaugura la mostra di Barbara Taglioni e Moreno Diana a Faenza

Sabato 31 agosto, alle ore 11.00, a Palazzo Esposizioni, in corso Mazzini 92, a Faenza, si inaugura la mostra fotografica di Barbara Taglioni e Moreno Diana dal titolo “Tempo liquido”. La mostra, a cura di Angelamaria Golfarelli, con il patrocinio del Comune di Faenza, è composta da immagini fotografiche di grandi dimensioni (tre metri per due) e varie installazioni.

I due artisti forlivesi si propongono di rappresentare, attraverso fotografie, istallazioni e testimonianze dirette, il periodo di sospensione (tempo liquido) che l’individuo vive durante lo stato di incoscienza del coma, facendo riferimento ai racconti di persone che si sono risvegliate dopo questa esperienza.

Ricordi avvolti nella nebbia di case vuote, di scale che si protendono verso l’alto, di luoghi di luce accecante, che non ferisce ma appaga la vista, in fondo al buio di tunnel, pieni di futuro, nel tentativo di rimontare la partita con la morte, per fare ritorno a casa e porre fine all’esilio dal proprio corpo.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 15 settembre 2019 con i seguenti orari: mercoledì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.00. È inoltre prevista un’apertura straordinaria serale sabato 7 settembre, dalle ore 20.30 alle 22.30.

Per informazioni: 335 484625 – 347 5412800.