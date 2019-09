Partono i lavori di ristrutturazione dello sportello Hera di Faenza: sede provvisoria in via Boaria

Da domani, lunedì 2 settembre lo sportello Hera di via Zaccagnini 14 a Faenza rimarrà chiuso per lavori e al suo posto sarà operativo uno sportello temporaneo, allestito presso la sede operativa Hera di via Boaria.

I lavori, che dureranno circa tre settimane, sono finalizzati al potenziamento e miglioramento, dal punto di vista estetico e funzionale, dell’area clienti: oltre a modificare l’aspetto dello sportello secondo il nuovo modello Hera, sarà aumentato il numero delle postazioni e inoltre sarà ampliato anche l’orario di apertura al pubblico. Non appena sarà confermata la data di fine lavori, Hera comunicherà la data di riapertura e il nuovo orario dello sportello.

Quindi per sottoscrivere le offerte per la fornitura di gas ed energia elettrica, richiedere attivazioni, subentri e volture o informazioni sulle bollette, nonché pratiche ed interventi su tutti i servizi gestiti da Hera sul territorio, inclusi quelli ambientali, ci si può rivolgere allo sportello temporaneo allestito presso la sede Hera di via Boaria, a disposizione del pubblico negli stessi orari di apertura: lunedì – martedì – mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 ; giovedì – venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Presso lo sportello temporaneo di via Boaria sarà inoltre possibile chiedere informazioni sui nuovi servizi e le nuove soluzioni proposte da Hera Comm per la gestione efficiente dell’energia domestica (servizi di consulenza ed assistenza sull’utilizzo degli impianti, lampadine LED, il termostato smart ed altro ancora).

Si ricorda infine che sono sempre a disposizione il Servizio Clienti 800.999.500 per le famiglie e il numero 800.999.700 per le aziende, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.