Faenza, 11 cagnolini denutriti trovati nel bagagliaio di un’auto: Polizia di Stato denuncia 41enne

La Polizia di Stato ha denunciato la 41enne G.V., di nazionalità tedesca, per il reato di detenzione di animali vivi in condizioni incompatibili con la loro natura.

Ieri mattina, domenica 1° settembre, un equipaggio del Distaccamento Polizia Stradale di Faenza è intervenuto presso l’area di servizio Santerno, nel territorio del comune di Solarolo, dietro indicazione di diversi utenti che hanno segnalato al Centro Operativo della Polizia Stradale di Bologna la presenza, in quell’area di sosta, di una veicolo Alfa Romeo Stelvio con a bordo un anomalo numero di cuccioli.

Giunta sul posto la pattuglia, gli agenti hanno individuato l’autovettura segnalata, Alfa Romeo Stelvio con targa tedesca, a bordo della quale i poliziotti hanno individuato undici cuccioli di razza meticcia, custoditi in due trasportini di plastica, di misure ridotte, all’intero del bagagliaio.

Per verificare lo stato di salute degli animali, i poliziotti hanno richiesto l’intervento del veterinario reperibile che ha constatato le critiche condizioni dei cuccioli, tutti di circa 70/90 giorni di vita, che si presentavano denutriti, privi di qualsiasi documentazione veterinaria e del prescritto microchip.

In considerazione di quanto rilevato dal veterinario, gli agenti hanno proceduto al sequestro dei cuccioli – cinque femmine e sei maschi – che sono stati affidati alle cure della ONLUS Amici degli Animali. La 41enne G.V., che si è dichiarata proprietaria dei cuccioli (a suo dire gli animali erano diretti in Germania), è stata condotta negli uffici del Distaccamento Polizia Stradale di Faenza dove è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di detenzione di animali vivi in condizioni incompatibili con la loro natura.