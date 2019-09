Faenza. Dal 3 al 13 settembre arriva “Mauerspringer” il Festival Europeo del Teatro di Strada

Dal 3 al 13 settembre si terrà a Faenza e nei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, il Festival Europeo del Teatro di Strada, organizzato dal Teatro Due Mondi nell’ambito del progetto Europeo “Mauerspringer” , progetto che vede al lavoro artisti europei sul tema dei muri che dividono i popoli e le persone. Per 10 giorni le piazze e le strade diventano teatri a cielo aperto e senza muri, aperti a tutti.

Il festival sarà inaugurato, il 3 settembre da un grande corteo musicale che vedrà in testa i giovani musicisti del Corpo Bandistico “G. Savoi” di Palazzuolo sul Senio e che sarà formato da cittadini, artisti e ospiti del festival. Al termine della musicale camminata, alle ore 19, l’avvio ufficiale del Festival avverrà alla presenza delle Autorità e alle ore 21, in Piazza Nenni Off the Wall (Ai piedi del muro) con La Compagnie du Hasard (Feings, Francia).

“Invitiamo tutte le persone che credono nei valori di una Europa unita e solidale, aperta alle differenze e capace di essere un grande spazio di democrazia e di libertà a partecipare in maniera semplice ma concreta – sottolineano dal Teatro Due Mondi – e camminare accompagnati dalla musica per le vie del centro storico di Faenza. La Parata d’Europa sarà per tutti l’occasione di saltare il muro dell’indifferenza e dell’ignoranza; è la possibilità di testimoniare la personale appartenenza a una comunità che crede nei valori della solidarietà e dell’accoglienza”.

Il Festival Europeo del Teatro di Strada è organizzato in collaborazione con il Comune di Faenza – Unione della Romagna Faentina e la Regione Emilia Romagna

Programma Completo

Mercoledì 4 settembre

ore 19, Piazza del Popolo Faenza (in caso di pioggia al Centro Fieristico Faenza)

BIDAIA (IL VIAGGIO)

Hortzmuga Teatroa (Bilbao, Spagna)

Giovedì 5 settembre

ore 21, Anfiteatro Brisighella

OFF THE WALL (AI PIEDI DEL MURO)

Compagnie du Hasard (Feings, Francia)

Venerdì 6 settembre

ore 14.40 / 16.40 / 18.40, Stazione Ferroviaria di Faenza, Autobus linea 2

IN/VISIBLE CITY (CITTÀ IN/VISIBILE)

Dah Teatar (Belgrado, Serbia) con il laboratorio partecipato

ore 21, Piazza del Popolo Faenza (in caso di pioggia al Centro Fieristico Faenza)

COME CREPE NEI MURI

Teatro Due Mondi (Faenza, Italia) con il laboratorio partecipato

Sabato 7 settembre

ore 11.10 / 16.40 / 18.40, Stazione Ferroviaria di Faenza, Autobus linea 2

IN/VISIBLE CITY (CITTÀ IN/VISIBILE)

Dah Teatar (Belgrado, Serbia) con il laboratorio partecipato

ore 21, Piazza del Popolo Faenza (in caso di pioggia alla Casa del Teatro Faenza)

PLEASE LEAVE A MESSAGE (PREGO, LASCIATE UN MESSAGGIO)

Divadlo Continuo (Malovice, Repubblica Ceca)

Domenica 8 settembre

ore 17.30, Piazza Gonzaga Solarolo

COME CREPE NEI MURI

Teatro Due Mondi (Faenza, Italia) con il laboratorio partecipato

ore 21, Piazza del Popolo Faenza

DOMINO

Teatro Nucleo (Pontelagoscuro, Italia)

Lunedì 9 settembre

ore 20.30, Casa del Teatro Faenza

ABITARE LE STRADE D’EUROPA incontro-lezione con Jean-Pierre Estournet (fotografo nomade, Francia)

Martedì 10 settembre

ore 19, Piazza del Popolo Faenza

IL MONDO CAPOVOLTO

Théâtre de l’Unité (Audincourt, Francia) con il laboratorio partecipato

ore 21, Piazza del Popolo Faenza (in caso di pioggia al Centro Fieristico Faenza)

MOVING ON (ANDARE AVANTI)

Theaterlabor Bielefeld (Bielefeld, Germania)

Mercoledì 11 settembre

ore 17.00, Piazza del Popolo Faenza

FIRMA LA PIAZZA!

Krzysztof Zwirblis (Varsavia, Polonia) con il laboratorio partecipato

ore 18.30, Piazza Bernardi Castel Bolognese

IL MONDO CAPOVOLTO

Théâtre de l’Unité (Audincourt, Francia) con il laboratorio partecipato

ore 20.30, Casa del Teatro Faenza

ABITARE LE STRADE D’EUROPA, incontro-lezione con

Jean-Pierre Estournet (fotografo nomade, Francia)

Giovedì 12 settembre

ore 17.30, Museo Carlo Zauli Faenza

FIRME installazione

Krzysztof Zwirblis (Varsavia, Polonia) con il laboratorio partecipato

ore 19, centro storico Riolo Terme

IL MONDO CAPOVOLTO

Théâtre de l’Unité (Audincourt, Francia) con il laboratorio partecipato

Venerdì 13 settembre

ore 18, Parco Pertini Casola Valsenio

IL MONDO CAPOVOLTO

Théâtre de l’Unité (Audincourt, Francia) con il laboratorio partecipato

ore 21, Casa del Teatro Faenza (in caso di pioggia al Centro Fieristico Faenza)

I NOVE COMANDAMENTI

Teatro Due Mondi (Faenza, Italia)

A seguire Festa di fine Festival

Il programma potrà subire variazioni. Verificare gli appuntamenti su https://www.facebook.com/mauerspringer/