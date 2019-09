I vincitori del concorso canoro “L’arte di emettere suoni a Riolo Terme” 

Si è conclusa domenica 1° settembre sul palco di corso Matteotti, a Riolo Terme, la sesta edizione del concorso “L’arte di emettere suoni a Riolo Terme” organizzato dal maestro Gabriele Bertozzi in collaborazione con la Sing&Music di Gianluigi Bacchini. attraverso il quale si cerca di dare un’opportunità alle nuove voci del panorama musicale.

La serata condotta dallo stesso Bertozzi e da Marcello Romeo ha visto trionfare per la categoria giovanissimi Sofia Bertaccini; Per la categoria junior Angie Paganelli; Per la categoria senior Federica Martelli. Ai vincitori sono state consegnate delle coppe offerte dalla BPER, mentre la vincitrice della categoria senior, Federica Martelli, si è aggiudicata un’inedito del maestro Gabriele Bertozzi con produzione della Playtune Records di Marcello Romeo e la partecipazione gratuita allo stage del concorso nazionale “Musica È” di Luca Di Capua a Civitavecchia.

I primi classificati delle categorie junior e giovanissimi hanno vinto anche una base registrata al piano dal maestro Bertozzi su un brano a scelta del concorrente. Inoltre sono stati assegnati due premi della critica a Simone Leonardi e a Giulia Disaró e un premio speciale del presidente di giuria A. Farina a Emma Fogli.

Menzioni speciali sono andate a Erika Casadio, Jada Baraghini, Francesca Cenni, Isabella Zaccaro (vincitrice anche del premio Singers vote Singers) Nicola Boni, Stefano Ciccolo, Maria Chiara Cervellati, Giulia Scarpelli.

In giuria erano presenti nomi noti nel panorama musicale: Gabriele Andrini, Francesco Calderoni, Stefano Casadio, Saul Cembali, Max Costa, Raffaele Montanari, Mirko Porrà, Alex Villa e Alessandro Farina.