Solarolo. Liverani (Lega): “Verificare lo stato della scuola Pezzani, dopo il crollo del calcinacci”

“Grazie al cielo il crollo dei calcinacci è avvenuto nel periodo estivo, con la scuola chiusa e gli studenti ancora in vacanza, l’importante è che nessuno si sia fatto male, ora però spero che vengano effettuate nuove verifiche sulla struttura” con queste parole spiega il perché dell’interrogazione da lui depositata in Regione il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani.

“A fine agosto, durante dei lavori di adeguamento antisismico, una parte di un controsoffitto delle scuole Pezzani è crollato. Il tutto probabilmente legato al cantiere aperto nelle scuole. So che l’Amministrazione Comunale di Solarolo si è subito attivata, ma credo che un interessamento da parte della Regione sia necessario”.

Prosegue il leghista: “Il crollo comporterà un prolungamento dei lavori, e quindi sarà impossibile alle classi nella data di inizio dell’anno scolastico. Dovranno trovarsi luoghi alternativi per gli alunni e sperare che il cantiere non si protragga per troppo tempo.”

“Purtroppo lo stato degli edifici scolastici su tutto il territorio provinciale è preoccupante, nonostante i tanti interventi le scuole ormai vecchie hanno gravi carenze strutturali, e a Solarolo ci è andata bene che la scuola fosse chiusa per il periodo estivo.”

Conclude il consigliere Liverani: “Ho chiesto alla Regione se si attiverà per ulteriori verifiche strutturali, e se è disponibile ad aiutare economicamente il comune di Solarolo di fronte a questo imprevisto. Monitoreremo la situazione per verificare che le strutture siano solide, non abbiano carenze, e che sia ripristinato il precedente servizio nel più breve tempo possibile.”