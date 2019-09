Test importante per Rekico Faenza contro Cento al PalaSavena

Si prospetta un sabato molto interessante per la Rekico, di scena domani, 7 settembre, alle 18.30 al PalaSavena di San Lazzaro di Savena contro la Trame Cento, una delle maggiori candidate alla promozione in serie A2 inserita proprio nel girone C insieme ai faentini.

Cento è una delle tre formazioni del girone retrocessa dal secondo campionato nazionale insieme a Piacenza e a Jesi, e ha uno degli organici più attrezzati di tutta la serie B, dove spiccano le guardie Morici, Fallucca e Leonzio, il playmaker Moreno (unico confermato dalla scorsa stagione) e i lunghi Ranuzzi, Paesano e Rossi.

Dopo quello con Forlì ci sarà dunque un altro test probante per la Rekico, al lavoro per trovare la migliore condizione fisica e i giusti automatismi di gioco. Questo scrimmage (ancora una volta il punteggio verrà azzerato al termine di ogni quarto) sarà l’antipasto della sfida di campionato che si terrà domenica 13 ottobre alle 18 al PalaCattani, match valido per la terza giornata di andata. “Contro Cento mi aspetto di vedere la stessa mentalità messa in campo contro Forlì – spiega coach Massimo Friso -, ma soprattutto miglioramenti in attacco nel gioco sotto canestro e nella costruzione dei tiri da fuori. Dobbiamo cercarci maggiormente e lavorare per far girare la palla nella maniera migliore, in modo da trovare la soluzione giusta in fase offensiva. Questo passo avanti dovrà arrivare con la necessaria cattiveria agonistica a livello fisico che con Forlì ci ha permesso di reggere l’urto a rimbalzo, ma di non essere lucidi in attacco. Sono molto soddisfatto di come la squadra sta lavorando e ora dobbiamo continuare a crescere e a migliorare allenamento dopo allenamento”. La preseason della Rekico continuerà sabato 14 alle 18.30 in casa della Rinascita Basket Rimini poi ce ne saranno due al PalaCattani: mercoledì 18 alle 18.30 contro i New Flying Balls Ozzano e sabato 21 alle 20.45 contro Rimini.