Brisighella, musica anni ’80 alla sagra del Monticino con il concerto dei Memorabilia

Nell’ambito della Sagra del Monticino, sabato 7 settembre arrivano a Brisighella i Memorabilia, per una serata all’insegna dei coloratissimi e sfavillanti anni ‘80. A partire dalle ore 21, la band romagnola ci condurrà in quel mondo musicale, ricco di tormentoni ma anche di vere e proprie meteore musicali, attraverso una nutrita carrellata di successi italiani e stranieri. Da classiche hit a rarità pop, si potrà ascoltare brani di Madonna, Billy Idol, Raf, Eurythmics, Michael Jackson e tanti altri.

I Memorabilia sono: Rita Zauli (voce), Marco Mignogna (basso), Daniele Scarazzati (chitarra), Gabriele Liverani (chitarra e cori) e Luca Lambertucci (batteria e cori).

La Sagra del Monticino presenta una ricca programmazione musicale e di intrattenimento, oltre a un invitante stand gastronomico. La manifestazione si tiene dal 6 all’8 settembre presso il Circolo Anspi “G. Borsi”, in via Fossa, 12 a Brisighella. Sarà anche l’occasione per festeggiare il centenario dello storico e attivissimo circolo brighellese.

Il concerto dei Memorabilia in programma per sabato sarà l’occasione giusta per portare l’allegria e la spensieratezza degli anni ’80 in questi ultimi scampoli d’estate. In fondo, come dicevano i Righeira, “l’estate sta finendo”. Che avvenga in allegria allora!

Per informazioni: www.memorabilia80.it; www.parrocchiabrisighella.it .