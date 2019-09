A Faenza i Campionati italiani Assoluti degli Sbandieratori e dei Musici: il programma delle dirette tv

È stato definito il programma delle dirette televisive e in streaming della 29^ Tenzone Aurea, i Campionati italiani Assoluti categoria A1 degli Sbandieratori e dei Musici della Federazione Italiana Sbandieratori Antichi Giuochi e Sports della Bandiera (Fisb), che si svolgeranno a Faenza nella prossima fine settimana sotto l’organizzazione dell’associazione di promozione sociale “Alfieri Bandieranti del Niballo” unitamente alla Cooperativa dei Manfredi, società di servizi dei cinque Rioni cittadini.

La “Tenzone Aurea 2019”, che si svolgerà nelle piazze del centro storico di Faenza, vedrà in competizione 22 Gruppi provenienti da tutta Italia con oltre mille atleti tra sbandieratori e musici e con migliaia di spettatori al seguito.

Venerdì 13 settembre alle 21 Piazza del Popolo ospiterà la cerimonia d’inaugurazione con una breve sfilata nel centro storico, la presentazione dei Gruppi partecipanti, il saluto delle autorità e dei rappresentanti della Fisb cui farà seguito un suggestivo spettacolo musicale a base di percussioni del noto gruppo “Vulcanica”: la serata verrà diffusa a partire dalle 20.30 circa in diretta streaming su www.paliodifaenza.it, www.fisb.net e pagina Facebook BuonensoFaenza.

Sabato 14 settembre alle 21 per le Finali del Singolo Tradizionale e della Grande Squadra e Musici in Piazza del Popolo è prevista la cronaca diretta su “TR Mia”, emittente del Gruppo Teleromagna diffusa sui canali 74, 193 e 668, sempre a partire dalle 20.30 circa, oltre che in streaming su www.paliodifaenza.it, www.fisb.net, pagina Facebook BuonsensoFaenza, www.teleromagna.it/# e app Teleromagna.



Domenica 15 settembre alle 21 scatteranno in Piazza del Popolo le Finali della Coppia Tradizionale e della Piccola Squadra che saranno seguite delle premiazioni; alle 20.30 prenderà il via la diretta di “TR Mia” e in streaming di www.paliodifaenza.it, www.fisb.net, pagina Facebook BuonsensoFaenza, www.teleromagna.it/# e app Teleromagna.

Per le dirette della Tenzone Aurea la Cooperativa dei Manfredi schiera, sotto la direzione del proprio responsabile della cultura e della comunicazione Giordano Gonnesi Fabbri, la squadra formata dai telecronisti Rodolfo Cacciari e Damiano Ventura, dal coordinatore tecnico Marco Tredozi e dal regista Fabio Bossa a gestire le riprese di tre telecamere ad alta definizione; le stesse immagini potranno essere viste anche in Piazza del Popolo su un maxischermo a led collocato all’angolo di Corso Mazzini.