Politiche Giovanili: Faenza esempio virtuoso in Regione

Il progetto “Summer school & Lab—riconosci il tuo talento” svoltosi a Faenza dal 24 giugno al 5 luglio 2019 in stretta collaborazione tra il Comune di Faenza e la Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza, è stato selezionato tra le 3 migliori pratiche della regione Emilia-Romagna in materia di politiche giovanili.

Il progetto, fanno sapere dal Comune, rivolto ai giovani residenti nel territorio dei 6 comuni della Romagna Faentina tra i 17 e i 21 anni, ha trovato il supporto e il coinvolgimento diretto di imprenditori, docenti universitari ed esperti di innovazione ed è stato animato da laboratori, lezioni frontali e visite guidate ad aziende rappresentative dei principali settori locali (ceramica, materiali avanzati, ICT e digitale, food & wine), per stimolare i giovani a ideare nuove proposte per il futuro del territorio.

Non ha mancato di esprimere soddisfazione l’assessore alle Politiche educative e giovanili del comune di Faenza Simona Sangiorgi per l’importante risultato ottenuto in ambito regionale: “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, reso possibile dal finanziamento regionale sulla L.R. 14, che ha visto un importante lavoro di rete tra ente locale, mondo della formazione e delle imprese innovative a beneficio dei più giovani. Abbiamo individuato insieme una formula efficace per arricchire le competenze e le opportunità formative e professionali e certamente proporremo questa iniziativa anche per l’estate 2020”.