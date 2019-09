Prorogato “Architetti in Tour”, il contest per architetti emiliano romagnoli

Gli architetti emiliano romagnoli e i giovani universitari iscritti alle Facoltà di Architettura dell’Emilia Romagna hanno tempo ancora fino al 31 ottobre 2019 per partecipare alla prima edizione del contest “Architetti in Tour”.

Edilpiù, impresa di Lugo di Ravenna specializzata nella distribuzione di serramenti, e BT Group, azienda brianzola leader nella produzione di tende da sole, che insieme hanno indetto il contest dedicato alla progettazione di spazi esterni, hanno infatti prorogato il termine per la presentazione dei progetti.

“Ripensare l’outdoor è l’obiettivo del contest che abbiamo indetto”, comunicano le due aziende. Il contest, patrocinato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena, è pensato appositamente per coinvolgere gli architetti dell’Emilia Romagna e, con la categoria Innovaoutdoor, gli studenti delle Facoltà di Architettura della Regione nel candidare una progettualità che interpreti il tema “365/365 LIVING OUTDOOR/OUTDOOR LIVING”, ovvero come vivere il dehor 365 giorni l’anno, specialmente durante i mesi autunnali e invernali.

“Quello che cerchiamo sono soluzioni innovative nella distribuzione degli spazi esterni, nell’utilizzo dei materiali, nella ricerca di nuove modalità per rendere vivibile l’outdoor di abitazioni residenziali o attività commerciali come hotel, bar o ristoranti”, dichiara Marcello Bacchini, Responsabile Marketing Edilpiù. “La nostra è una Regione da vivere all’aperto non solo d’estate, ma tutto l’anno. Per questo ci aspettiamo molto ancora dagli architetti che lavorano sul nostro territorio, abituati a cercare e ideare nuove soluzioni creative che consentano di migliorare la qualità del tempo che spendiamo all’aperto anche durante i mesi meno caldi”.

La comunicazione ai premiati sarà data nel mese di novembre. I progetti vincitori saranno inseriti all’interno del prestigioso Annual Book 2019 – Architetti in Tour oltre a diventare Social Ambassador delle prossime edizioni del Contest. Sullo stesso Book saranno inseriti anche i progetti vincitori della categoria Innovaoutdoor di giovani studenti. L’evento di premiazione si terrà in autunno, si tratterà di un evento esclusivo, un’occasione di incontro e confronto tra professionisti e aziende del settore per scambiarsi idee e opinioni sul tema della vivibilità degli spazi esterni e su come la progettazione di dehor si sta evolvendo proprio qui in Emilia Romagna e nel nostro Paese.

Sul sito web www.architettiintour.com è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti il contest, l’informativa e i moduli per l’iscrizione. Il materiale richiesto per la partecipazione dovrà poi essere inviato via mail all’indirizzo info@architettiintour.com.