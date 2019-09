Al via a Faenza Imagoschool 2: iscrizioni aperte ai laboratori e work shop

Imagoschool, proposta dall’associazione Altr’e20 al Fontanone-dissetante culturale di Faenza (rotonda di via G. da Oriolo), è una rassegna di laboratori e work shop rivolta a chi lavora già nel campo dell’immagine, a chi vuole fare i primi passi di un percorso professionale o a chi semplicemente ama il disegno, la grafica, l’animazione, ecc. A caratterizzare la qualità delle proposte saranno gli insegnanti, scelti selezionando le migliori professionalità in campo nazionale che lavoreranno con un numero basso di partecipanti in modo tale da garantire maggior attenzione ai singoli.

Ad aprire la rassegna, il 22 settembre, sarà il laboratorio di Stampa romagnola col metodo a ruggine condotto da Lucia Baldini: aceto di vino, farina e ferri arrugginiti sono gli ingredienti di una ricetta antica più di 300 anni per la tecnica della stampa a ruggine o stampa tradizionale romagnola. Lucia è una una delle poche maestre che conservano e tramandano questa particolare tecnica (iscrizioni entro il 18 settembre).

Poi, l’11, 12 e 13 ottobre è la volta di Stefano Bessoni col workshop di I livello di Puppet Making per Stop Motion (iscrizioni entro il 30 settembre). Bessoni, già più volte ospite a Faenza, è una personalità d’eccezione nel panorama del cinema d’animazione contemporaneo, non a caso viene spesso definito il Tim Burton italiano! Nel corso del laboratorio Bessoni insegnerà, svelando trucchi e segreti, a progettare e realizzare burattini pronti per essere animati. Quei burattini che tutti abbiamo visto in film d’animazione come il recente capolavoro di Wes Anderson “L’isola dei cani”, o “Box troll. Le scatole magiche”, “La mia vita da zucchina”, “Kubo e la spada magica”, o i più datati “Nightemare before Christmas”, “Galline in fuga”, ecc.

A fine corso i partecipanti avranno il proprio puppet che potranno muovere e rendere protagonista di un cortometraggio in stop motion. Segue quindi il workshop di Animazione stop motion con Gianni Zauli e Laurence Barthomeuf il 26 e 27 ottobre (iscrizioni entro il 20 ottobre). È questo un corso di livello base di animazione con l’utilizzo del software Dragon Frame e set professionale, finalizzato all’apprendimento delle basi di animazione in stop motion attraverso le tecniche di Cut-Out animation, Claymation, Puppet Animation, Pixillation. Il 30 novembre e 1 dicembre, Alessandra Degianne insegnerà a realizzare Puppet in lana cardata con la tecnica del needle felting (iscrizioni entro il 1 novembre).

La programmazione per l’anno nuovo è invece incentrata sull’illustrazione e il disegno. Aprirà Francesca Ghermandi i giorni 11 e 12 gennaio con un corso di Fumetto (iscrizioni entro il 31 dicembre). Un’occasione unica per imparare (o approfondire) a disegnare e costruire un fumetto nientemeno con un’icona del panorama italiano del fumetto della scuola del gruppo Valvoline e Andrea Pazienza.

Seguirà il workshop di Disegno manga il 25 e 26 gennaio con Federica Di Meo, nota disegnatrice della Planet Manga per Panini Comics (questo laboratorio è indicato anche agli adolescenti). A chiudere il programma sarà Arianna Papini, figura di respiro internazionale che è stata insignita del Premio Andersen miglior illustratrice nel 2018, con un workshop di Illustrazione il 29 febbraio e 1 marzo (iscrizioni entro l’8 febbraio).

Per avere informazioni sui singoli workshop: info.rigenerazioni@gmail.com.