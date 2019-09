Nuovi impegni per la scuderia Top Driver di Faenza, presente alla Festa dello Sport e al Gran Premio Nuvolari

Varie iniziative stanno tenendo impegnato in questo periodo la scuderia faentina Top Driver: sabato 14 e domenica 15 settembre l’associazione sportiva manfreda è stata presente con un proprio stand all’interno del Padiglione A della Fiera di Faenza nell’ambito della manifestazione organizzata della UISP e denominata Sport & Benessere.

Alcune vetture sportive del club erano in mostra ed intanto si svolgeva il corso di guida sicura tenuto in via Maestri del Lavoro, da Ruggero Ravaglioli, con la partecipazione alla gara di regolarità Sadurano Motorsport, disputatasi con soddisfazione nel forlivese dall’equipaggio Villa-Pasi, Alfa Romeo 156.

Nuovi impegni si prospettano a partire da sabato prossimo, 21 settembre: il team sarà presente con i propri soci intorno alla Ford Mustang Gt, in piazza del Popolo di Faenza, in compagnia delle tante associazioni sportive faentine in occasione dell’annuale Festa dello Sport, mentre domenica mattina, 22 settembre, a partire dalle nove, Top Driver gestirà il controllo a timbro, previsto sempre in piazza del Popolo a Faenza in occasione del passaggio del Gran Premio Nuvolari, la prestigiosa maratona regolaristica che vedrà sfilare in pieno centro circa trecento vetture storiche dal valore inestimabile, proveniente da tutto il mondo.