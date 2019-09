Un convegno sulle aree car free davanti alle scuole promosso da Fiab Faenza

Fiab-Federazione Italiana Ambiente Bici ha particolarmente a cuore la tutela e la sostenibilità ambientale e cerca di diffondere questo interesse anche a tutela delle nuove generazioni, dei bimbi in età scolare.

Proprio nell’ottica di divulgazione di questo suo messaggio e di maggior coinvolgimento possibile delle persone, la neonata Sezione Fiab di Faenza insieme a Legambiente Lamone (www.stradescolastiche.it) e col patrocinio del Comune di Faenza, ha organizzato per mercoledì 18 settembre, alle ore 20,00, un convegno dal titolo “STRADE SCOLASTICHE: AREE CAR FREE DAVANTI ALLE SCUOLE”.

L’incontro si terrà a Faenza, al Museo Civico di Scienze Naturali, in via Medaglie d’oro, 51, e si parlerà delle conseguenze del traffico automobilistico sulla salute dei bambini. Dopo che Fiab Faenza e Legambiente Lamone avranno illustrato le loro proposte, interverrà Giulietta Pagliaccio (vicepresidente Fiab) per spiegare le motivazioni della campagna “stradescolastiche.it”.

Le problematiche sulla salute dei bambini saranno presentate dalla pediatra del gruppo ACP-PUMP, Angela Pasinato, oltre a Roberta Calcina e Nives Fedel che illustreranno quali provvedimenti siano stati presi a questo riguardo nelle città di Olbia e di Bolzano. L’Assessore all’Ambiente del Comune di Faenza, Antonio Bandini, illustrerà il PUMS elaborato per le scuole. Conclusi gli interventi degli invitati, farà seguito un dibattito al quale potranno partecipare i cittadini presenti.