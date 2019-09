Alla Casa Protetta di Casola Valsenio la Grande Festa di Fine Estate

L’ASP della Romagna Faentina, la Coop Zerocento, il Comune di Casola Valsenio, gli anziani ospiti e i ragazzi dei Centri Ape e Fiordalisio, organizzano nel pomeriggio di sabato 21 settembre, nel giardino della Casa Protetta “S. Antonio Abate” in Via Roma 21 a Casola Valsenio, la Grande Festa di Fine Estate. L’appuntamento è alle ore 15,15, con la Santa Messa per la benedizione del pilastrino di “Santa Maria del Crepuscolo”.

Al termine del rito religioso, ci sarà l’inaugurazione del piccolo giardino officinale “Casola, favola aromatica”, con l’intervento del Sindaco Giorgio Sagrini e dell’Assessore ai Servizi sociali Marco Unibosi e verranno festeggiati i 10 anni di vita de “Il girasole”, il notiziario della struttura. Nel pomeriggio, musica e merenda per tutti gli intervenuti. In caso di maltempo la festa avverrà all’interno della struttura.