Faenza, la scuola di musica “Giuseppe Sarti” apre le porte a bambini e genitori

Sabato 21 settembre, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, aule aperte, insegnanti coi loro strumenti, pronti per essere toccati e sperimentati, prove d’orchestra e di coro, jam sessions, lezioni dimostrative, insomma un vero e proprio open day.

In attesa del trasloco nella nuova sede, nel complesso degli ex Salesiani a Faenza, la scuola di musica “Giuseppe Sarti” già si rinnova e si presenta alla città nella sua veste sempre più completa e propositiva: percorsi classici e moderni, dalla musica antica a quella pop, rock e jazz, percorsi per adulti dalla teoria alla pratica, percorsi per i più piccoli dal Music lullaby al Children’s music laboratory, percorsi di scoperta della musica, dal Giro strumenti al Coro di Voci Bianche, percorsi per le nuove tecnologie dall’Informatica musicale allo Studio recording.

Ogni anno la scuola Sarti organizza festival e workshop con ospiti internazionali, masterclass, rassegne concertistiche, spettacoli teatrali e progetti didattici per le scuole primarie e secondarie, e porta i suoi alunni a esibirsi nelle sedi più prestigiose della nostra città.

La scuola Sarti, l’unica scuola di musica faentina riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna, garantisce altissima professionalità, corsi in linea e in convenzione con i Conservatori italiani, ma anche percorsi amatoriali e volti alla fruizione di tutti: ogni corso è retto da docenti di grande esperienza e altissimo livello.

Per conoscere gli orari delle prove aperte e delle lezioni dimostrative di sabato 21 settembre prossimo consultare il sito internet: www.scuolasarti.it. Per ulteriori informazioni contattare la scuola (tel. 0546 21186; e-mail: scuoladimusicasarti@gmail.com).