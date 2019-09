Faenza: il Gruppo Fotografia Aula 21 ha aperto la stagione 2019/20 con la mostra “Las Mandas”

Ha preso ufficialmente il via con una mostra fotografica intitolata “Las Mandas” l’anno fotografico 2019/2020 del Gruppo Fotografia Aula 21 di Faenza. Tre giorni di appuntamenti che lo scorso weekend presso la Galleria d’Arte Ronchini di corso Baccarini 15 ha visto l’apertura della mostra fotografica dedicata a Las Mandas, festa cittadina di Talavera de la Reina in Spagna, dove erano presenti per l’associazione Anna Balducci, Riccardo Villa, Leda Bagnara e Paolo Liverani in viaggio con il progetto Rediscovering Europe. Per Paolo Liverani presidente del gruppo fotografico “La mostra è stata dedicata a una festività che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio a Talavera de la Reina tramite il progetto Discovering Europe. Una mostra a cui teniamo molto, rappresenta un pomeriggio di persone, visi, colori e tanto altro da fotografare. Ringraziamo la galleria Ronchini per averci offerto l’ospitalità in questi tre giorni, dove oltre alla mostra abbiamo presentato il nuovo corso fotografico 2019/2020 con nuovi progetti e la formazione che sarà incentrata sulla street photography e sul videomaking. Abbiamo verificato che l’anno fotografico strutturato cosi com’è funziona e piace ai ragazzi – conclude Liverani – quindi proseguiremo in questa direzione puntando anche su importanti ospiti nel corso della stagione”.