“I Ciussò D’Castel Bulgnes”: basta a sporcizia e degrado a Castel Bolognese

È da alcuni anni che a Castel Bolognese un gruppo di volontari, non organizzati, pulisce la città. Parchi, strade, fossi, piazze, raccogliendo ogni tipo di rifiuto. Non solo raccolta di rifiuti, ma anche raccolta di escrementi di cani “abbandonati” dai loro padroni. Una situazione di inciviltà’che sta aumentando sempre più. Sempre più si nota la mancanza di educazione, di rispetto della “cosa” pubblica. Abbiamo anche aperto una pagina Facebook, “I Ciussò D’Castel Bulgnes”, dove i cittadini possono denunciare, anche con foto, le varie situazioni critiche nel paese.

Non basta solo l’impegno di volontari, ma serve anche più impegno da parte delle istituzioni e delle aziende partecipate che sono preposte alla pulizia della città. Il sindaco in un consiglio comunale ha promesso che verranno utilizzate le foto trappole per individuare chi abbandona i rifiuti. Si inizierà con il porta a porta nel forese per poi estenderlo a tutto il paese. C’è anche la necessità di potenziare il servizio di Hera e i controlli da parte dei vigili urbani. Sappiamo che i vigili hanno trovato e multato, circa una ventina di cittadini che abbandonavano rifiuti. Ma ciò non basta, devono aumentare i controlli sul territorio. È ora di dire basta a questa situazione. Non è più tollerabile.

Un gruppo di cittadini volontari di Castel Bolognese