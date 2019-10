Enpa Faenza, completato il trasferimento in via Plicca: dal 10 ottobre chiude struttura in via Righi

Enpa di Faenza informa che a partire da giovedì 10 ottobre la struttura di via Righi sarà chiusa definitivamente. Pertanto, per qualsiasi necessità, è necessario rivolgersi al canile di via Plicca, 2. Sempre a decorrere dal 10 ottobre, per ragioni logistiche, Enpa non accetterà più donazioni di pane.

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare l’Enpa – Sezione di Faenza al numero 0546 661203 (il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30), email faenza@enpa.org. È possibile seguire Enpa Faenza su Facebook alla pagina “Rifugio del Cane E.N.P.A. Faenza” e sul sito internet www.rifugiodelcanefaenza.org.

Enpa ringrazia i tanti cittadini che sostengono le attività del canile e dell’associazione: “Ora stiamo impegnando tutte le nostre risorse per la realizzazione del nuovo Rifugio del cane – ha dichiarato la presidente Maria Teresa Ravaioli -, una missione che non sarebbe possibile senza i volontari e i sostenitori che da sempre ci aiutano e a cui va il nostro più sincero ringraziamento”.