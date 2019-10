Faenza, Comitato San Lazzaro dona nuovi giochi per l’area verde di via Bernardi

È in programma giovedì 10 ottobre alle ore 10.00 la consegna ufficiale da parte del Comitato San Lazzaro di alcuni giochi installati presso l’area verde di via Bernardi, vicino ai nuovi campi di calcio della società Virtus. All’appuntamento saranno presenti il sindaco Giovanni Malpezzi e i bambini della scuola materna “Charlot”, con l’invito a partecipare rivolto a tutti i cittadini.

L’acquisto e l’installazione dei nuovi giochi è frutto del ricavato delle quote d’ingresso alla Festa di Carnevale in Borgo dell’aprile scorso. Una scelta motivata dal Comitato di San Lazzaro, organizzatore dell’evento, con la possibilità, in tal modo, di finanziare un intervento specifico a favore della comunità del Borgo d’Urbecco e delle famiglie.

L’attrezzatura ludica acquistata e installata a cura del Comitato consiste in un’altalena doppia con una seduta dotata di cestello per bimbi piccoli, due giochi a molla e una giostrina girevole, prodotte dalla qualificata ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN).