Il campione di sci alpinismo Boscacci alla Festa della Montagna U.O.E.I.

Il 25 ottobre 2019 proseguono le serate ad alta quota con la Festa della Montagna dell’UOEI alla sala “Zanelli” al centro fieristico, in viale Risorgimento a Faenza con inizio alle ore 20.45 e ingresso libero.

Dopo il primo incontro con lo scalatore trentino Rolando Larcher, protagonista dell’alpinismo sportivo e il giornalista Livio Sposito che ha rievocato le scalate sulle Dolomiti di 150 anni fa del pioniere Paul Grohmann, si prosegue a tutto sport con il tema conduttore della edizione numero 53, la verticalità.

Venerdì 25 ottobre il 29enne campionissimo valtellinese Michele Boscacci condurrà il pubblico alla scoperta dello sci alpinismo. Nato a Sondrio nel 1990, per la prima volta in nazionale giovanile nel 2008 e poi senior. Nel Centro Sportivo Esercito dal 2014, ha conquistato tante vittorie: per due volte Coppa del Mondo Overall, “Grande Course” (circuito biennale con le grandi classiche di sci alpinismo mondiale), Patruilles fra Glaciers, tour di Rutor, e in ben tre occasioni il trofeo Mezzalama. Da anni si conferma campione italiano vertical.

Quest’anno concluderà la stagione a Madonna di Campiglio che ospita le finali di sci alpinismo: all’ombra delle Dolomiti di Brenta sono previste le ultime tre gare del circuito di Coppa del Mondo, in programma il 2, 3 e 5 aprile 2020.

Nel corso delle serate sono in vetrina anche gli altri eventi internazionali di sport invernali del 2020 in Italia: Mondiali di biathlon a Anterselva (febbraio) e le finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Cortina (marzo).