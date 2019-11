Alla Bottega Bertaccini di Faenza Francesca Baccarini presenta “Le scelte che non hai”

Venerdì 15 novembre alle ore 21, alla Bottega Bertaccini di Faenza, Francesca Baccarini presenta il suo primo romanzo “Le scelte che non hai” (Albatros Edizioni). Dialoga con l’Autrice Andrea Gentili.

Francesca Baccarini è nata l’11 febbraio 1995 a Faenza dove si è diplomata in ragioneria presso l’Istituto Oriani. Da sempre appassionata alla lettura, è consapevole che per imparare a scrivere un buon romanzo c’è solo un modo: studiare, e lo ha fatto partecipando ai corsi di scrittura di Cristiano Cavina. “Le scelte che non hai” è il suo primo romanzo.

Trasferirsi in un’altra città e iniziare il percorso universitario rappresenta per Catherine una sfida enorme: quei corridoi che brulicano di vita, colta nel momento di maggior esuberanza e energia, la fanno sentire un alieno piombato in un luogo del tutto estraneo e in cui sembra impossibile inserirsi. Sarà per colpa della sua tendenza a voler tenere tutto sotto controllo, quasi temesse che, lasciando andare di poco la presa, tutta la sua vita potesse crollare tassello dopo tassello. O forse, soprattutto, sarà per quel dolore sordo e onnipresente, che come un tarlo la logora dentro da troppo tempo e che la allontana dagli altri, perché impossibile da condividere. Solo una tiepida luce rischiara l’oscurità che l’avvolge: la scrittura, l’unica attività che sembra dare un senso alle sue giornate e mettere ordine nel caos che le ribolle dentro, legandola ancora ad una promessa che non può essere disattesa. Per questo aspetta con trepidazione l’ora delle lezioni di scrittura creativa del professor Hale. Anche se ancora non si rende conto che, varcata quella porta, il suo destino cambierà per sempre…

Le scelte che non hai, con una prosa lucida e scorrevole, narra il difficile percorso di crescita e maturazione di una giovane donna alle prese con un passato su cui pesano dolore e senso di colpa e tuttavia sente intimamente dentro di sé un anelito fortissimo e insopprimibile alla vita.