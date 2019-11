Faenza, Caritas presenta dossier Risorse 2019 a Faventia Sales

Mercoledì 20 novembre alle 20.30 presso Faventia Sales, in via San Giovanni Bosco n. 1, la Caritas presenta il dossier Risorse 2019. Questo nuovo strumento è una risposta al Rapporto sulle povertà presentato da Caritas a giugno che, partendo dai dati del Centro di Ascolto, analizzava la realtà locale, riflettendo sulle nuove fragilità e quindi aprendo questioni di tipo sociale.

L’Osservatorio Caritas ha il dovere di essere “antenna”, di cogliere tutti i cambiamenti socio – economici che avvengono e le conseguenze che questi producono. A queste però bisogna dare le risposte necessarie Per questo motivo il report individua le risorse del nostro territorio, da sempre solidale e prova a metterle insieme, suddivise per area tematica e poi per città.

Caritas ha sentito l’esigenza di esaminare tutte le risorse disponibili dato che, in questo mondo fortemente in divenire, più realtà, più persone si sono messe in gioco al servizio della comunità e degli altri. “A volte occorre coordinarsi fra le tante parti per poter fare un intervento mirato ed efficace. Per questo motivo – affermano dalla Caritas Faenza – il dossier ha l’obiettivo di essere una guida da consultare per conoscere “chi” fa “cosa” ed eventualmente iniziare nuove collaborazioni per il benessere della collettività. L’immagine scelta per la copertina è quella di pescatori che gettano le reti in mare, proprio per sottolineare come la cooperazione dia molti più frutti degli sforzi dei singoli. ‘Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di raggiungere’ (Karl Theodor Jaspers)”.

Alla presentazione interverranno il Vescovo Mons. Toso, Claudia Gatta, Assessore alle Politiche Sociali, Giandonato Salvia, che è il giovane ideatore di una app per aiutare persone che vivono in povertà estrema e il Presidente di Asp Massimo Caroli, che illustrerà gli obiettivi e le azioni del Tavolo sulle fragilità, recentemente istituito, in cui sono coinvolti tutti gli attori del territorio della Romagna faentina.