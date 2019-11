“Mangiare bene, vivere meglio”: se ne parla a Faenza con Coldiretti

Il cibo che portiamo in tavola tutti i giorni ha ancora un’anima? È il frutto della passione che gli agricoltori locali mettono ogni giorno nel proprio lavoro, tramandando di generazione in generazione processi e metodi di coltivazione antichi, o è un ‘piatto pronto’ e senza cuore che ci viene ‘imposto’ dai ritmi di una quotidianità sempre più frenetica che tende a standardizzare e appiattire anche il piacere di stare a tavola? E ancora, come sono cambiate le abitudini alimentari e di consumo dall’avvento della globalizzazione ai giorni nostri?

Sono queste alcune delle domande alle quali punta a rispondere in modo puntuale Coldiretti Donne Impresa, il movimento femminile della maggiore organizzazione agricola nazionale promotore a livello provinciale del convegno pubblico “Mangiare bene, vivere meglio” in programma giovedì 21 novembre, a partire dalle ore 9.30, presso l’aula magna dell’Istituto Agrario Persolino-Strocchi di Faenza (via Medaglie d’Oro 92). Relatori del convegno saranno la Dr.ssa Serena Meluzzi, naturopata, che relazionerà sul tema ‘Cibo per l’anima’ e il Dr. Massimiliano Pantoli, biologo nutrizionista, che si occuperà di analizzare ‘l’alimentazione negli anni Duemila’.

“Con questo primo appuntamento – spiega Laura Cenni, Delegata provinciale Donne Impresa – apriamo di fatto il nuovo anno di attività del nostro movimento che nel suo agire guarda alla società tutta e non solo al comparto agricolo, tra gli scopi di Donne Impresa, infatti c’è sì la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura e nel mondo rurale, ma anche la divulgazione di informazioni utili sui temi dell’alimentazione, del benessere e della tutela dell’ambiente, fondamentali al fine di educare ad acquisti consapevoli i consumatori di oggi e di domani, in primis quindi gli studenti”. Non a caso, proprio mentre sta per partire nelle scuole dell’infanzia e di primo grado della nostra provincia il nuovo progetto di Educazione alla Campagna Amica, dedicato quest’anno al tema “Alimentarsi bene fa bene. Il cibo giusto per te e per l’ambiente”, Donne Impresa sceglie un istituto agrario per parlare alla comunità faentina di alimentazione e salute.