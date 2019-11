Faenza, Round Table 38 organizza una colletta alimentare per i bisognosi

Sabato 30 novembre dalle ore 08.30 alle 19.00, la Round Table 38 di Faenza, il club service che favorisce l’amicizia, l’incontro e lo scambio di conoscenze tra giovani professionisti e imprenditori del territorio faentino, promuoverà la “23^ Giornata Nazionale della “Colletta Alimentare” promossa dalla Fondazione Banco Alimentare – Onlus. Si tratta di una iniziativa di rilievo nazionale per la Round Table Italia, che nasce dall’accordo di collaborazione sottoscritto tra i due enti.

A Faenza, la Round Table sarà presente con i propri “Tablers” al supermercato di Via Renaccio n.12 (detto Faenza 1) con un banchetto, in cui ciascuno potrà donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà.

Gli alimenti raccolti saranno destinati ad Enti che assistono i bisognosi in Italia, poichè anche nel nostro paese esiste il problema della povertà alimentare. Tale giornata coinvolgerà molti supermercati sull’intero territorio nazionale: ogni anno questa iniziativa raccoglie un altissimo consenso e fornisce l’opportunità a diversi gruppi di volontariato di unirsi, per un fine comune.