A Casola Valsenio incontro pubblico sui Bonus edilizia 2020

Giovedì 5 dicembre è in programma a Casola Valsenio un incontro pubblico su “Bonus Edilizia 2020. Cosa e come fare per utilizzare queste opportunità”.

Per presentare le opportunità e le novità per l’edilizia, contenute nella Legge di Bilancio 2020, per approfondire cosa e come fare per accedere al credito e per beneficiare delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, le riqualificazioni energetiche (ecobonus), la manutenzione delle facciate, l’adeguamento antisismico (sismabonus), il bonusmobili, il Comune di Casola Valsenio organizza l’incontro alle ore 20.30 nella Sala Giovanni Spadolini (Vecchi Magazzini), Via Fondazza.

All’incontro interverranno, Giorgio Sagrini (Sindaco di Casola Valsenio), Maurizio Nati (Assessore Urbanistica del Comune di Casola Valsenio), Maurizio Cardelli (esperto fiscale) e i rappresentanti degli istituti di credito BCC Romagna Occidentale – Banca di Imola – Unicredit Banca – Monte dei Paschi di Siena.