Riolo Terme. Il 21 dicembre la corsa dei Babbi Natale in carriola

A Riolo Terme sono in programma due appuntamenti particolari, per il 14 e 21 dicembre, con “Aspettando il Natale” iniziativa promossa dagli esercizi ed attività cittadine in collaborazione con la Pro Loco ed il comune.

Si tratta di un doppio evento pomeridiano che si svolgerà lungo corso Matteotti.

Il giorno 14, alle ore 15, apertura del mercatino dell’artigianato e dei prodotti locali. Arriverà Babbo Natale che darà il via ad animazioni con artisti di strada, musica itinerante e teatro dei burattini. Prevista anche una merenda per i piccoli a cura dell’Associazione Nazionale Alpini.

Il 21 dicembre, alle ore 15, in corso Matteotti aprirà il mercatino dell’artigianato, con musica itinerante e “I racconti di Natale”, letture ad alta voce a cura della Biblioteca di Riolo Terme.

A seguire l’appuntamento più atteso: la corsa dei Babbi Natale in carriola, evento con iscrizione gratuita e premi in buoni pasto offerti dai ristoratori riolesi.

Nell’occasione la presenza di Babbo Natale darà la possibilità ai più piccoli di consegnare le loro letterine.

Un angolo della manifestazione sarà dedicata alla pesca di beneficenza. Durante tutto il periodo natalizio diverse opere di artisti locali saranno esposte nelle vetrine dei negozi.

Per informazioni e iscrizioni si può chiamare il 349/5715373. A latere il concorso “Natale a Riolo Terme” aperto a tutti i cittadini riguardante le illuminazioni esterne e le vetrine a tema.