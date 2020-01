Lucia Borgonzoni a Ravenna suona la carica per il centrodestra: “stavolta vinciamo, e non di poco”

Lucia Borgonzoni è arrivata alle 18.50 di oggi 10 gennaio in uno stipato Bar Nazionale di Ravenna per il suo primo incontro con la città, accolta da una piccola folla festante. In tutto probabilmente ottanta, cento persone. Anche perché far entrare più persone dentro il locale era impossibile. L’aperitivo elettorale era organizzato da Forza Italia e a fare gli onori di casa – insieme agli altri candidati – è stato il capolista ravennate per le regionali Alberto Ancarani che ha ringraziato vivamente la Borgonzoni per essere venuta nel ruolo di candidata di tutta la colazione di centrodestra. Poi le ha dato un assist impegnativo dicendo che Lucia Borgonzoni è pronta a “segnare la storia di questo paese, perché far perdere la Regione Emilia-Romagna alla sinistra è una notizia da New York Times.”

“Abbiamo un solo obiettivo – ha aggiunto Ancarani – far vincere Lucia Borgonzoni e la nostra coalizione con lei. Lavoriamo pancia a terra fino al 26 gennaio per fare il colpaccio.” Ha poi annunciato anche la presenza del senatore di Forza Italia Adriano Galliani a Ravenna per il 18 gennaio.

Ma torniamo al colpaccio di cui ha parlato Ancarani. C’è molta euforia nell’aria. Il centrodestra stavolta è proprio convinto di farcela. E tutti ripetono come un mantra che vinceranno.

“Sono contenta di essere qui perché con Alberto siamo amici. – ha esordito una Lucia Borgonzoni piuttosto rilassata malgrado i fitti impegni della giornata – Noi siamo una squadra sul serio e per questo vinceremo. Abbiamo un progetto che ci unisce: avere una Regione libera, siamo stufi della cappa soffocante in cui viviamo. Dove se non voti a sinistra devi tacere. Se no ti fanno i controlli al negozio. L’altro giorno a Ferrara la proprietaria di un bar – ha raccontato la Borgonzoni – mi ha detto di non poter sbandierare troppo che vota Lega altrimenti perde dei clienti. È vergognoso. Vogliamo la libertà.”

E poi guardando gli astanti che applaudivano ha affermato: “Ma stavolta vinciamo. E non di poco, vinciamo.”

La Borgonzoni ha parlato della Romagna come della cenerentola della Regione e ha attaccato la sinistra sulla sanità che non funziona: “Se hai soldi dopo tre giorni hai una visita, se non li hai la visita te la danno dopo un anno e mezzo: è una vergogna, non ci devono essere cittadini di serie A e di serie B.”

Sul turismo ha voluto precisare quella che era stata descritta (e perciò attaccata dagli avversari) come una gaffe: “Non ho detto che ci vuole l’assessorato al turismo, ho detto che ci vuole un assessorato al turismo che funzioni, perchè oggi non funziona, soprattutto in Romagna. Poi ha parlato di destagionalizzazione del turismo e dell’obiettivo di spostare turisti anche in Emilia” e qui non s’è capito bene cosa intendesse, visto che stava parlando a Ravenna.

Lucia Borgonzoni è passata alle case popolari promesse dalla sinistra. Per darle a chi? s’è chiesta retoricamente. “Noi diciamo prima gli italiani e aggiungo che prima gli italiani comprende anche gli immigrati regolari che sono qua e pagano le tasse.”

“Vogliamo liberare la nostra terra – ha detto in conclusione la Borgonzoni – perché poi liberiamo anche l’Italia e togliamo queste tasse vergognose come la plastic tax e la tassa sulle bevande zuccherate perché per loro noi siamo una vacca da mungere.”

Lucia Borgonzoni era arrivata nella tarda mattinata a Faenza, dove ha partecipato a un pranzo elettorale presso il ristorante “Casa Spadoni” di via Granarolo 99 (nella foto).

Nel pomeriggio alle 14,30 è stata a Bagnacavallo in visita ad Agrintesa (nella foto). Dopo la visita ha postato su Facebook: “Bagnacavallo (Ravenna), che meraviglia! 🍐🍊🍎🥕🍠🍷4mila produttori di ortofrutta e vino, trent’anni di storia, 17 punti vendita. Questo pomeriggio abbiamo toccato con mano un esempio di buona e sana cooperazione al servizio del Made In Italy.”

Alle 16,30 a Bagnacavallo ha partecipato all’incontro con l’associazione romagnola Apicoltori. Anche qui un post (da cui abbiamo ricavato la foto): “In visita a Bagnacavallo all’Associazione Romagnola Apicoltori. Direi che una protezione di questo tipo con tutti i nervosi attacchi che mi arrivano dal PD in questi giorni potrebbe farmi comodo. ” 😉

Poi dopo l’aperitivo a Ravenna, l’ultimo post Facebook: “Un saluto da Ravenna con gli amici di Forza Italia. Gli attacchi verso di me sono di livello sempre più basso e ridicolo, è un buon segno! 😊 Sogno un’Emilia-Romagna dove non ci sia più la “cappa” della sinistra intollerante, dove una persona venga valutata per le sue capacità, non per l’appartenenza politica. Aria nuova, aria fresca! Il 26 gennaio insieme libereremo l’Emilia-Romagna dal Pd, avanti!”