100 km del Passatore. Sono già 2200 gli iscritti alla Firenze-Faenza

La 100 Km del ‘Passatore’ informa che nel mese di gennaio 2020 è stato registrato il record di iscritti: sono oltre 2200 i runner che hanno risposto ‘presente’ all’appello, un numero che, nel 2019, era stato raggiunto nel mese di febbraio.

Inoltre, l’Asd 100 km del Passatore si congratula con Flavio Selle, runner iscritto al gruppo sportivo 100 km del Passatore per il rimarchevole risultato conseguito all’UltraTrail “Corsa della Bora”, prova che si corre sulla considerevole distanza di 168,3 chilometri.

Selle ha infatti concluso una corsa estrema (che vede ben 7.110 metri di dislivello) in 27 ore, 35 minuti e 59 secondi, scendendo sotto il muro delle 30 ore di tempo. Flavio è giunto al traguardo settimo assoluto, quinto italiano e primo romagnolo e faentino.

La direzione della 100 km del Passatore si rallegra anche per i ragguardevoli risultati raggiunti dai ragazzi del gruppo sportivo nell’anno 2019. In base alla graduatoria dei primi 150 atleti in Italia sulla distanza di 50 km outdoor, infatti, Stefano Farina è risultato 9° tra gli italiani con il tempo di 3h25’36’’ mentre, sul fronte femminile, Eliana Pelliconi ha chiuso 15esima tra le italiane bloccando il crono in 4h22’09’’.

Dall’Asd ricordano che nello Stadio Olimpico Krylatskoye di Mosca, il 7 febbraio 2020 si terrà la 20esima edizione della Coppa del Passatore, corsa indoor della durata di sei ore. I premi che saranno consegnati ai vincitori sono stati realizzati in Ceramica Faentina, offerti dalla Asd 100km del Passatore, a testimonianza ulteriore del forte legame tra il comune di Faenza e l’ultramaratona intitolata a Stefano Pelloni.