L’appello del M5S Faenza: Il M5S è morto, viva il M5S

Il M5S è morto, viva il M5S! Questo era il titolo provocatorio di un post apparso sul Blog di Beppe Grillo nel 2012, in un momento di difficoltà che poi ci porterà al successo delle politiche di un anno dopo.

Da allora di cose ne sono successe tante, molte cose sono cambiate: l’esperienza governativa tutt’ora in corso, gli accordi con le altre forze politiche, la riorganizzazione.

Il momento è nuovamente difficile, inutile negarlo,ma noi non vogliamo mollare. Il nostro splendido ed unito gruppo faentino, che c’è sempre stato, da ben prima della nascita stessa del MoVimento, quest’anno compie 15 anni.

In questi ultimi cinque anni ci siamo dati tanto da fare e siamo stati il gruppo più operativo ed attivo in Consiglio comunale. Sentinelle utili e propositive al servizio della cittadinanza.

Ora si avvicina l’importante appuntamento delle amministrative faentine del prossimo maggio. E c’è bisogno di MoVimento, tanto. Anche a Faenza.

Invitiamo tutti i cittadini che hanno apprezzato il nostro lavoro di questi anni ed ancora credono nei nostri valori, a cominciare dalla Partecipazione, a farsi avanti, a mettersi in gioco.

A venirci a trovare alla nostra consueta assemblea del martedì. Per trovare risposte, per confrontarci, per capire “cosa vogliamo fare da grandi”.

Ci vediamo martedì 18 Febbraio alle ore 21.00 al Rione Rosso, in Via Campidori 28 a Faenza.

M5S Faenza